Iran: alle 14.30 riunione Aiea a Vienna

ROMA, 10 LUG - Comincerà alle 14.30 oggi a Vienna una riunione d'urgenza richiesta dagli Usa del Consiglio dei Governatori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, dopo che l'Iran ha annunciato di avere oltrepassato i livelli di arricchimento di uranio permessi dall'accordo sul nucleare del 2015, dal quale gli stessi Stati Uniti si sono ritirati lo scorso anno. Lunedì Teheran ha consegnato agli ispettori dell'Aiea alcuni campioni per certificare di avere portato al 4,5% la concentrazione di uranio 235 (quello direttamente fissile) rispetto alla soglia di 3,67% permessa dall'intesa di quattro anni fa. Le autorità della Repubblica islamica affermano di essere pronte a tornare sotto la soglia concessa non appena gli altri firmatari dell'accordo (Francia, Gran Bretagna, Germania, Cina e Russia) renderanno operativi adeguati strumenti per alleviare l'effetto delle pesantissime sanzioni che Washington ha imposto all'Iran a partire dal 2018.