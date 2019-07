Dazi:Usa allentano restrizioni su Huawei

WASHINGTON, 9 LUG - Dopo averla messa nella loro blacklist, gli Usa allentano la pressione su Huawei, come aveva promesso Trump al G20 per riavviare con la Cina i negoziati commerciali. Il ministro al commercio Wilbur Ross ha annunciato che il governo rilascerà licenze alle società Usa che vogliono fare business con il colosso cinese "quando non c'è alcuna minaccia alla sicurezza nazionale". E un altro alto dirigente ha suggerito che la mossa consentirà ai produttori di chip di continuare a vendere certa tecnologia a Huawei.