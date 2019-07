Ue, l'Iran si fermi sul nucleare

ROMA, 09 LUG - I firmatari europei dell'accordo sul nucleare chiedono all'Iran di fare marcia indietro rispetto alla violazione dell'accordo per fermare la crescita della tensione. "I ministeri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito e l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera esprimono profonda preoccupazione sul fatto che l'Iran stia svolgendo attività incoerenti con i suoi impegni assunti con il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA)", si legge un una nota congiunta che utilizza il nome ufficiale del trattato.