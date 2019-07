Trump: 'L'ambasciatore Gb è stupido'

ROMA, 9 LUG - Il presidente americano Donald Trump continua ad attaccare l'ambasciatore britannico, Kim Darroch, che lo ha definito "inetto" e "incapace". "L'ambasciatore che la Gran Bretagna ci ha rifilato non ci esalta molto, è un uomo molto stupido. Dovrebbe parlare con il suo paese e il suo primo ministro Theresa May, dei loro falliti negoziati sulla Brexit e non arrabbiarsi per le mie critiche su quanto siano stati gestiti male", ha scritto il presidente su Twitter. "Ho provato a dire a Theresa May come portare avanti il negoziato", prosegue Trump attaccando il governo britannico sulla Brexit, "ma lei ha voluto procedere con il suo modo stupido e non è riuscita a ottenere nulla. Un disastro! Non conosco l'ambasciatore di persone ma mi hanno detto che è uno sciocco arrogante. Ditegli che gli Stati Uniti oggi hanno la miglior economia e le migliori forze armate del mondo. E diventano ogni giorno più grandi, migliori, forti. Grazie signor presidente!", ha concluso.