Zelensky, pronto a incontrare Putin

MOSCA, 8 LUG - Il presidente ucraino Volodimir Zelensky si dice pronto a incontrare a Minsk il leader del Cremlino Vladimir Putin per discutere della Crimea e della guerra nel Donbass in un vertice a cui dovrebbero partecipare anche i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. Zelensky ha lanciato la proposta in un video su Facebook.