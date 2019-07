Slovenia, danni per pioggia e vento

(ANSAmed) - LUBIANA, 8 LUG - Una violenta ondata di maltempo, con temporali, forti venti e grandinate si è abbattuta durante il fine settimana durante su una sessantina di località della Slovenia, provocando inondazioni e gravi danni materiali. Lo ha detto all'agenzia di stampa STA il sindaco di Rogatec, Martin Mikolič, commentando le conseguenze del maltempo di ieri, che ha danneggiato in particolare alcune zone della Stiria. Secondo i dati raccolti e diffusi dalla Protezione Civile, sono stati 374 gli interventi necessari in oltre 60 municipalità, con inondazioni, allagamenti e frane che hanno avuto pesanti ripercussioni su abitazioni, edifici residenziali e in alcuni casi anche sull'erogazione di energia elettrica.