Srebrenica, partita la Marcia della Pace

(ANSAmed) – SARAJEVO, 8 LUG - Più di cinquemila partecipanti alla 'Marcia della pace' sono partiti stamani in Bosnia dal villaggio di Nezuk, nei pressi di Tuzla, per raggiungere l'11 luglio Srebrenica, nell'anniversario del genocidio del 1995. La marcia a ritroso, lunga più di 100 chilometri, è un monumento vivo alla memoria degli 8 mila uccisi e dei 15 mila uomini che dopo la conquista di Srebrenica da parte dei serbi, nonostante fosse area protetta dell'Onu, cercarono, fuggendo attraverso i boschi, la salvezza a Tuzla, che era sotto il controllo delle forze governative. Solo pochi dei disperati in marcia si salvarono, costantemente bombardati dall'artiglieria serba, uccisi nelle imboscate o sterminati in altre località dopo essersi arresi agli uomini di Ratko Mladic, alcuni dei quali travestiti da soldati dell'Onu. Migliaia di prigionieri vennero uccisi in modo organizzato e sistematico.