May,piena fiducia in ambasciatore in Usa

ROMA, 8 LUG - La premier britannica Theresa May ha "piena fiducia" nell'ambasciatore del Regno Unito a Washington, Kim Darroch, sebbene non si trovi d'accordo con la sua analisi. Lo riferisce il portavoce di Downing Street, all'indomani della fuga di notizie sui 'cable' inviati da Darroch a Londra in cui il diplomatico definisce tra l'altro "inetto" il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il portavoce del governo britannico ha aggiunto che la fuga di notizie è da considerarsi "assolutamente inaccettabile" e che Downing Street si è messa in contatto con la Casa Bianca.