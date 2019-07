Congo: Cpi condanna ex 'signore guerra'

L'AIA, 8 LUG - La Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia ha condannato l'ex 'signore della guerra' del Congo, Bosco Ntaganda, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante il conflitto del 2002-2003. I capi d'accusa, 18 in tutto, includono fra gli altri omicidio, stupro e schiavitù sessuale. Ntaganda, soprannominato 'The Terminator', rischia l'ergastolo.