Usa 2020:sondaggio, consenso Trump a 44%

WASHINGTON, 7 LUG - Aiutato da una forte economia, Donald Trump ha visto salire il suo indice di approvazione al livello piu' alto della sua presidenza: dal 39% di aprile al 44% di luglio, secondo un sondaggio di Washington Post-Abc News. Tra gli elettori registrati, la percentuale passa dal 42% al 47%. La maggioranza comunque disapprova il suo operato: il 53%. Il suo rating su molti temi e' sotto il 42% (solo in economia ha il 51%) e piu' di sei americani su 10 ritengono che abbia agito in modo non presidenziale da quando si e' insediato.