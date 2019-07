Hong Kong: marcia verso stazione treni

HONG KONG, 7 LUG - Migliaia di manifestanti di Hong Kong hanno marciato oggi attraverso una popolare area commerciale per turisti cinesi e fino alla stazione dei treni ad alta velocità West Kowloon che collega la città alla Cina continentale. Obiettivo è spiegare ai cinesi in arrivo - all'oscuro a causa della censura di Pechino - i motivi della loro mobilitazione scaturita dal rifiuto di un contestato progetto di legge che avrebbe consentito le estradizioni in Cina. Si tratta della prima grande protesta dopo che lunedì scorso centinaia di migliaia di manifestanti hanno sfilato nel centro di Hong Kong e alcuni di loro sono entrati nel parlamento. La polizia ha issato delle barricate all'ingresso principale della stazione per impedire qualsiasi tentativo di entrarvi. Solo i passeggeri con una prenotazione possono accedere alla stazione, mentre secondo i media locali la vendita di biglietti è stata sospesa per i treni del pomeriggio.