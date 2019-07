Corea Nord: sparito uno chef giapponese

TOKYO, 7 LUG - Da circa un mese si sono perse le tracce dello chef giapponese che per oltre dieci anni è stato al servizio di Kim Jong Il, il padre dell'attuale leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo rende noto il quotidiano Asahi Shimbun, che cita fonti a conoscenza della vicenda, spiegando che l'ultima volta che Kenji Fujimoto è stato visto in pubblico risale allo scorso giugno. Secondo un'altra fonte, rivela il giornale, lo chef sarebbe detenuto dalle autorità di Pyongyang con le accuse di spionaggio, per aver rivelato informazioni riservate. Fujimoto ha vissuto in Corea del Nord e lavorato per Kim Jong Il per un totale di 13 anni, dal 1982 al 2001, e secondo i racconti era coinvolto direttamente nello sviluppo educativo dell'attuale leader nordcoreano in qualità di compagno di giochi.