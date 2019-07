Iran: fratello di Khatami condannato

TEHERAN, 6 LUG - Il fratello dell'ex presidente iraniano Mohammad Khatami è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver denunciato brogli elettorali nel 2009, in occasione delle presidenziali vinte dall'ultraconservatore Mahmoud Ahmadinejad ai danni del riformista Mirhossein Mousavi. La notizia della condanna è stata resa nota dall'avvocato di Mohammad Reza Khatami, ex presidente del parlamento iraniano, riconosciuto colpevole di aver "diffuso bugie per confondere l'opinione pubblica". Le presidenziali del 2009 furono molto contestate, proprio a causa di report di grosse irregolarità: milioni di iraniani scesero in piazza dentro e fuori il Paese, formando il "Movimento Verde". Molti contestatori furono arrestati, esiliati o uccisi e i loro leader, come Mir-Hossein Mousavi, sua moglie Zahra Rahnavard e Mehdi Karrubi, sono tutt'ora agli arresti domiciliari.