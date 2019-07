Germania: la carbon tax premia virtuosi

BERLINO, 5 LUG - Il governo tedesco intende introdurre una 'carbon tax' per il riscaldamento ed il trasporto con fonti di energia tradizionali combinata con un "premio climatico" per i cittadini virtuosi. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente di Berlino, Schulze, spiegando che tutte le entrate della tassa non resterebbero nelle casse dello Stato ma andrebbero date, appunto come premio, ai cittadini che tengono comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale. "Abbiamo bisogno di un'inversione di tendenza nelle emissioni di gas serra", ha detto Schulze, annunciando che il tema sarà oggetto di una riunione del Consiglio dei ministri la prossima settimana.