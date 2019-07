Sondaggi, il Likud di Netanyahu in testa

TEL AVIV, 5 LUG - Se si votasse oggi in Israele, il Likud di Benyamin Netanyahu vincerebbe ancora. Ma, per comporre una maggioranza di governo di destra, avrebbe bisogno ancora di Avigdor Lieberman il cui partito ha rifiutato l'alleanza dopo le elezioni del 9 aprile. Lo indicano due sondaggi: uno pubblicato dal quotidiano Maariv e l'altro da Israel Ha-Yom che assegnano al Likud, il primo, 32 seggi e 31 il secondo. Subito dopo la formazione centrista Blu-Bianco con 31 seggi per Maariv e 30 per Israel Ha-Yom. Terzo posto per le liste arabe. Il partito di Lieberman riporterebbe tra gli 8 e i 7 seggi, indispensabili per Netanyahu. Un altro dato riguarda la discesa in campo dell'ex premier Ehud Barak: le sue migliori chance si basano su un alleanza coi Laburisti di Amir Peretz. In questo caso avrebbero insieme 14 seggi per Maariv e 19 per Israel Ha-Yom che, però, nell'alleanza mette anche Meretz, il partito della sinistra. Stesso numero di seggi anche se si unissero i piccoli partiti di destra, esclusi quelli dei religiosi.