Conte, lavorare per superare sanzioni

ROMA, 4 LUG - "Noi riteniamo che le sanzioni siano un fine, riteniamo che sia un regime transitorio e l'Italia lavora perché si creino le premesse per un superamento di questo stato di rapporti tra l'Ue e la Russia che non fa bene alla Russia, all'Ue e nemmeno all'Italia che potrebbe aumentare le relazioni commerciali. Per raggiungere questo obiettivo, cui l'Italia è devota, occorre che maturino le circostanze e noi lavoreremo per questo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi con il presidente russo Vladimir Putin.