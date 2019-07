4 luglio, a Washington folla anti-Trump

WASHINGTON, 4 LUG - Un enorme pallone gonfiabile arancione con le sembianze di Donald Trump bambino, con tanto di pannolino bianco e ciuffo giallo: cosi' centinaia di persone sono pronte a protestare contro il presidente americano che in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio, festa dell'indipendenza Usa, parlerà dal Lincoln Memorial. L'appuntamento è in un'area del National Mall che le autorità della capitale hanno messo a disposizione dei manifestanti. In bella mostra sarà anche un pupazzo alto cinque metri che raffigura Trump col berretto 'Make America Great Again' mentre twitta seduto alla toilette. Presente anche un gruppo di veterani che indosseranno e distribuiranno una maglietta con la scritta 'USS John McCain', la nave da guerra che porta il nome dell'ex senatore ed eroe della guerra del Vietnam denigrato da Trump.