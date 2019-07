Usa: 4 luglio, allerta per sicurezza

WASHINGTON, 4 LUG - E' allerta massima nelle principali città degli Stati Uniti in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, l'Independence Day, la festa più importante dell'anno. A Washington, dove il maltempo rischia di rovinare il maxi evento voluto dalla Casa Bianca a cui sono attese migliaia di persone, è scattato un piano per la sicurezza, anche per le previste manifestazioni anti-Trump. Migliaia di agenti sono poi statti dislocati nei punti nevralgici di New York dove in serata è atteso il tradizionale spettacolo di fuochi di artificio sull'East River che ogni anno attira in strada decine di migliaia tra residenti e turisti.