Ue: Tusk, bene l'equilibrio dei generi

STRASBURGO, 4 LUG - "Credo che le scelte siano buone, sono lieto e orgoglioso di aver raggiunto un equilibrio tra i generi". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk riferendo alla plenaria del Parlamento Ue delle conclusioni del consiglio europeo sulle nomine. "Per la prima volta nella nostra storia, il Consiglio europeo ha proposto a due donne e due uomini ai guidare le principali istituzioni dell'Ue. Sono felice e orgoglioso del fatto che abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio di genere nelle posizioni di vertice. Questo è un cambiamento molto positivo", ha aggiunto Tusk. "L'Europa non sta parlando solo delle donne, sta scegliendo le donne. Spero che questa scelta ispirerà molte ragazze e donne a lottare per le loro convinzioni e passioni", ha precisato.