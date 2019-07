Ankara, Wp fa propaganda terroristica

ISTANBUL, 4 LUG - "Il capo terrorista del Pkk - che è nell'elenco delle organizzazioni terroristiche di molti Paesi, inclusi gli Stati Uniti, e che ha brutalmente massacrato decine di migliaia di persone innocenti - ha fatto senza vergogna propaganda terroristica utilizzando il Washington Post". Questo "approccio è un nuovo e serio esempio di ipocrisia nella lotta al terrorismo" ed è "incompatibile con la sensibilità mostrata verso l'Isis, al Qaeda e altre organizzazioni terroristiche". Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri turco, in riferimento all'editoriale pubblicato ieri sul quotidiano americano a firma di Cemil Bayik, uno dei leader e fondatori del Pkk curdo, che si nasconderebbe nelle roccaforti dell'organizzazione in nord Iraq. "Ora è il momento per la pace tra i curdi e lo Stato turco. Non sprechiamolo", recita il titolo del commento di Bayik.