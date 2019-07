Libia: Erdogan, Haftar è un pirata

ISTANBUL, 4 LUG - "Il riferimento delle Nazioni Unite (in Libia) è Fayez al-Sarraj. Haftar agisce come un pirata". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti al seguito al ritorno dalla sua visita in Cina. "Fino a oggi tutti i nostri incontri sono stati con al-Sarraj. Non ho mai incontrato Haftar o parlato con lui. L'Onu dovrebbe agire di conseguenza. Speriamo che in Libia si possano tenere elezioni al più presto", ha aggiunto Erdogan. Ieri, Ankara aveva denunciato i raid contro il centro di detenzione per migranti a Tajoura, alla periferia est di Tripoli, come un "crimine di guerra", invocando un'inchiesta internazionale in merito.