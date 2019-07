Hong Kong: 1 arresto per i disordini

PECHINO, 4 LUG - La polizia di Hong Kong ha eseguito mercoledì mattina il primo arresto legato all'occupazione e alla devastazione di lunedì notte del Parlamento: è un giovane di 31 anni, di cognome Poon, accusato d'ingresso forzato e atti di vandalismo. Noto anche come 'pittore di Mong Kok' per la sua partecipazione alle proteste pro-democrazia del 2014, Poon era stato già arrestato il 21 giugno per i disordini e l'assalto alla polizia, con il conseguente assedio della sede centrale di Wan Chai, ha riferito il South China Morning Post.