Oim, in 3mila in condizioni disumane

IL CAIRO, 3 LUG - Inclusi quelli di Tajoura, "circa 3.000 migranti e rifugiati restano detenuti arbitrariamente dentro e intorno a Tripoli in condizione che possono solo essere descritte come inumane": lo segnala un comunicato dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. "Inoltre - aggiunge il comunicato - migranti e rifugiati affrontano crescenti rischi dato che gli scontri si intensificano nei dintorni. Questi centri devono essere chiusi".