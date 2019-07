Sassoli al Pe, 'una grande emozione'

ROMA, 3 LUG - "Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento Ue. Ringrazio il presidente Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa istituzione". Lo ha detto il nuovo presidente dell'Europarlamento David Sassoli prendendo la parola subito dopo l'annuncio della sua elezione. Un lungo applauso dell'aula ha salutato il ringraziamento rivolto da Sassoli a Tajani. Nel suo discorso pronunciato subito dopo la sua elezione, Sassoli ha sottolineato fra l'altro che l'Europa deve "recuperare lo spirito dei padri fondatori", "coniugare crescita, protezione sociale e rispetto dell'ambiente" e "rilanciare gli investimenti sostenibili". L'esponente del Pd ha poi espresso la volontà e l'impegno per incrementare "la parità di genere" e favorire "un maggior ruolo delle donne ai vertici dell'economia, della politica e del sociale".