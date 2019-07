Natività a Betlemme non più in pericolo

PARIGI, 2 LUG - Il sito considerato luogo di nascita di Gesù, nella chiesa della Natività a Betlemme, nei Territori palestinesi, è stato ritirato dalla Lista del patrimonio mondiale in pericolo dell'Unesco. Lo ha reso noto un comunicato dell'Organizzazione dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, precisando che dalla Lista è stata ritirata anche la via del pellegrinaggio. Motivando la decisione, il Comitato per il patrimonio in pericolo sottolinea "la qualità dei lavori effettuati sulla chiesa, in particolare il restauro del tetto, delle facciate esterne, dei mosaici murali e delle porte della basilica". La Chiesa della Natività sorge sul sito che i cristiani considerano abitualmente luogo di nascita di Gesù, una decina di chilometri a sud di Gerusalemme. La chiesa fu costruita nel 339 e l'edificio che vi si sostituì dopo un incendio nel VI secolo conserva le vestigia del pavimento originale, in mosaico. Nel 2012 fu iscritto nella Lista del patrimonio mondiale e in quella del patrimonio in pericolo.