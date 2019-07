Ue: Babis, Timmermans inaccettabile

BRUXELLES, 2 LUG - Timmermans non è un candidato "accettabile" per il gruppo di Visegrad, perché "abbiamo visioni totalmente diverse sull'immigrazione ed è un problema per noi": lo ha detto il premier ceco Andrej Babis entrando al summit Ue sulle nomine. "Noi del gruppo V4 siamo molto semplici, vogliamo qualcuno che non abbia una visione negativa della nostra Regione, per cui Timmermans non è accettabile", ha spiegato. Su Vestager "purtroppo alcuni Stati sono contro e alcuni colleghi dicono che il Parlamento non darebbe sostegno, ma sarebbe un candidato eccellente", ha aggiunto.