Ue: Tajani,al via 1a plenaria Parlamento

STRASBURGO, 2 LUG - "Benvenuti al Parlamento europeo, la casa della democrazia l'unica istituzione europea eletta dai cittadini. Benvenuti, ciascun deputato rappresenta i suoi cittadini, buon lavoro ai neo eletti". Così Antonio Tajani aprendo la plenaria del nuovo Parlamento europeo e dando la parola alla musica con l'Inno europeo ed invitando allo stesso tempo ad alzarsi in piedi. "Alzarsi in piedi è una questione di rispetto non significa condividere l'Ue, anche quando si ascolta l'inno di un altro Paese ci si alza in piedi", ha poi detto Tajani riscuotendo un applauso da parte dell'emiciclo.