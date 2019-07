Hong Kong: la protesta si allarga

PECHINO, 1 LUG - Un corteo con migliaia di attivisti sta marciando nel centro di Hong Kong, lungo Hennessy Road, manifestando contro la legge sulle estradizioni in Cina, proprio nel giorno del 22/mo anniversario del ritorno dell'ex colonia da Londra alla sovranità di Pechino. In base alle immagini sui social network e al resoconto dei media locali, il corteo è aperto dal veicolo di Civil Human Rights Front, il gruppo che nelle scorse settimane è riuscito a mobilitare fino a due milioni di persone contro la contestata legge, ora congelata, ritenuta uno strumento per ridurre l'autonomia dell'ex colonia a favore di una maggiore ingerenza di Pechino.