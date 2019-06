Sea Watch: Steinmeier critica l'arresto

BERLINO, 30 GIU - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l'arresto della comandante della Sea Watch. "Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che ci siano reati amministrativi o reati penali. Tuttavia - ha detto Steinmeier alla Zdf - l'Italia non è uno Stato qualsiasi, è al centro dell'Ue, è uno Stato fondatore dell'Ue. Ed è per questo che ci aspettiamo che affronti un caso del genere in modo diverso. Coloro che salvano vite umane non possono essere criminali", ha concluso.