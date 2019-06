Paeace Now critica Tunnel dei pellegrini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - "L'equipe di Trump ha scelto di rafforzare una frangia dei coloni nella delicata area del Santo Bacino di Gerusalemme (che rasenta le mura della Città vecchia, ndr) piuttosto che portare avanti un accordo di pace che metta fine al conflitto": lo afferma in un comunicato Peace Now denunciando la partecipazione odierna dell'ambasciatore Usa in Israele David Friedman e dell'emissario di Trump per il Medio Oriente Jason Greenblatt alla inaugurazione del 'Tunnel dei pellegrini' a Silwan (Gerusalemme est). Si tratta di un tunnel lungo 850 metri e largo otto, scavato negli ultimi sei anni sotto alle case di Silwan, che secondo i realizzatori del progetto (una associazione nazionalista ebraica) era utilizzato duemila anni fa dagli ebrei che salivano dalla Città di re Davide verso l'odierna Spianata delle Moschee. "In questo modo - afferma Peace Now - Silwan è trasformata in una Disneyland dell' estrema destra messianica in Israele e negli Usa, a pochi passi dalla Moschea al-Aqsa e dal Monte del Tempio".