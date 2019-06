Afghanistan, almeno 8 morti in attacco

KABUL, 30 GIU - Almeno 8 impiegati all'ufficio della commissione elettorale in Afghanistan sono rimasti uccisi in seguito ad un attacco condotto dai talebani nella provincia di Kandahar. Lo riferisce Aziz Ibrahimi, portavoce della stessa commissione. Secondo quanto si è appreso, gli impiegati si trovavano nell'edificio del distretto di Maruf, impegnati alla registrazione di voti, quando sono esplose 4 bombe davanti alla struttura. Il ministero della Difesa non ha voluto confermare al momento se nell'attentato sono stati coinvolti anche gli agenti delle Forze di Sicurezza. L'attacco è stato poi rivendicato dal portavoce dei talebani, Qari Yusouf Ahmadi.