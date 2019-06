Albania: al voto per le amministrative

TIRANA, 30 GIU - Seggi aperti in Albania per la elezione di 61 nuovi sindaci e consigli comunali, tra forti tensioni politiche e timori di disordini. Mentre, infatti, il governo socialista del premier Edi Rama ha insistito per tenere le elezioni oggi, l'opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha ha detto che avrebbe bloccato il voto. Il presidente dell'Albania, Ilir Meta, si è mostrato solidale con l'opposizione e aveva annullato la data delle amministrative, ma Rama si è rifiutato di accettare la decisione. I seggi si chiuderanno questa sera alle 19 e i risultati preliminari non saranno resi noti prima di domani mattina.