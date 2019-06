Trump, anche Kim vuole incontro alla Dmz

PECHINO, 30 GIU - Alla Dmz "c'è la possibilità di incontrare il presidente Kim Jong-un. Anche loro vogliono fare l'incontro. E' molto complicato per le questioni sulla sicurezza. E' molto complicato, ma i nostri team ci stanno lavorando". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in merito alla sua visita che farà nel pomeriggio alla zona di confine intercoreana, parlando nei momenti iniziali del bilaterale in corso a Seul con il presidente sudcoreano, Moon Jae-in.