Dubai: la moglie dell'emiro è in fuga

ROMA, 29 GIU - Tutti in fuga dall'emiro di Dubai. La principessa Haya bint Al Hussein, sorellastra del re di Giordania e moglie di Mohammed bin Rashid al-Maktoum, premier di Dubai, è scappata dal marito portandosi via i due figli, Zayed e Jalila, di 7 e 11 anni, per rifugiarsi prima in Germania e poi in Gran Bretagna. Prima di lei, era fuggita anche una delle figlie dell'emiro, la principessa Latifa, dopo averne denunciato soprusi e maltrattamenti. Ma di lei non si hanno più notizie. Secondo Emirates Leaks, che cita proprie fonti, la principessa è fuggita in Germania con l'aiuto di un diplomatico tedesco, chiedendo asilo politico alle autorità e il divorzio dal marito. Tuttavia, alcune fonti confermano al quotidiano Usa Daily Beast che Haya avrebbe già trovato rifugio a Londra. Le stesse fonti hanno detto che l'emiro e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, hanno entrambi chiesto alle autorità tedesche di consegnare la principessa giordana e figli agli Emirati, ma Berlino ha respinto la richiesta.