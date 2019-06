Siria: inviato Usa atteso ad Amman

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 GIU - L'inviato speciale Usa per la Siria, James Jeffrey, è atteso oggi ad Amman, in Giordania, per incontri con le autorità del regno hashemita sulla questione siriana e sui suoi riflessi regionali. Lo riferiscono media panarabi secondo cui Jeffrey è impegnato in una missione tra Medio Oriente e Europa. La Giordania è stata a lungo schierata con gli Stati Uniti a favore di un cambio di potere a Damasco, ma negli ultimi due anni Amman ha gradualmente ammorbidito i toni e ha riaperto le frontiere con la Siria. Il regno hashemita ospita centinaia di migliaia di profughi siriani dal 2011. Solo in piccola parte questi siriani sono rientrati in Siria negli ultimi mesi.