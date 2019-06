Libia: Haftar minaccia mezzi turchi

TUNISI, 29 GIU - Le navi e gli aerei turchi che si avvicineranno al territorio libico diventeranno un bersaglio per le forze del generale dell'Est, Khalifa Haftar. Lo ha affermato il portavoce delle forze militari di Haftar, Ahmed Al-Mismari, come riportato dal The Libya Observer. Al-Mismari ha anche minacciato di attaccare ogni aereo che arriva dalla Turchia in Libia, aggiungendo che Haftar ha ordinato lo stop dei voli dalla Libia verso la Turchia. Ieri l'inviato dell'Onu Ghassan Salamé in un punto stampa alla Farnesina aveva detto, a proposito del ritiro delle milizie del generale Haftar dalla città da cui partì la sua offensiva a Tripoli, che "la riconquista di Gharyan da parte delle forze governative libiche è uno sviluppo notevole dopo 11 settimane di stallo sul terreno, vedremo ora le prossime mosse delle autorità libiche, comunque è una novità che va riconosciuta". Salamé ha comunque rilevato che tutti gli attori nel conflitto "tornano a parlare di processo politico, fino a qualche settimana fa questo era un tabù".