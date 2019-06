Anglicani, primo vescovo donna e nera

LONDRA, 28 GIU - La Chiesa d'Inghilterra ha annunciato oggi la nomina del suo primo vescovo donna nera della storia. Si tratta di Rose Hudson-Wilkin, di origine giamaicana, a cui è stata assegnata la guida della diocesi di Dover, città portuale sulla Manica celebre per le sue bianche scogliere. L'annuncio è stato formalizzato da Downing Street, come consuetudine, tenuto conto che simbolicamente al vertice della Chiesa anglicana c'è la regina, cioè il capo di Stato britannico. Mentre la presentazione della neo-presule è stata fatta dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, massima autorità ecclesiastica dell'anglicanesimo. Hudson-Wilkin ha svolto negli ultimi 9 anni il ruolo di cappellano della Camera dei Comuni, a stretto contatto con lo speaker, John Bercow, e in rapporti frequenti con parlamentari e ministri. Welby l'ha definita "un pastore efficiente", ispirata da un approccio "profetico ed evangelico" e capace di stimolare la stessa chiesa sul tema "dell'inclusione delle minoranze etniche".