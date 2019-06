Svezia: prima donna nera leader liberali

ROMA, 28 GIU - Il partito liberale svedese ha un nuovo leader, che per la prima volta è una donna nera. E' Nyamko Sabuni, 50enne ex ministro delle pari opportunità di origini burundesi, trasferitasi in Svezia negli anni Ottanta dopo che il padre aveva ottenuto asilo politico. Nel suo primo discorso, Sabuni ha rivendicato con orgoglio la decisione del suo partito, come "compimento di un processo storico e unico". Quanto al programma politico, Sabuni ha dichiarato di essere nata socialista ma di aver sposato in seguito la causa dei liberali. Poi ha messo in guardia dalla guerra commerciale intrapresa da Donald Trump, che potrebbe provocare una recessione internazionale, e l'aumento dei disoccupati in Svezia. In questo quadro, ha aggiunto, bisogna difendere la competitività delle aziende svedesi. E poi ancora la lotta al cambiamento climatico: "Dobbiamo fare di più per ridurre le emissioni, nel traffico e nell'industria". E una politica sanitaria più efficace.