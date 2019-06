G20, Abe solleva questione di Hong Kong

PECHINO, 28 GIU - La protesta di Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina approda al G20: poche centinaia di persone, in prevalenza residenti dell'ex colonia, hanno anche oggi manifestato a Osaka, chiedendo l'attenzione dei leader e soprattutto al presidente Usa Donald Trump di sollevare i loro timori nel summit di domani con il presidente cinese Xi Jinping. La legge, accusata di limitare l'autonomia della città a favore della maggiore intrusione di Pechino, è stata fatta sua dal premier Shinzo Abe nel primo meeting con Xi di giovedì, ha detto il ministero degli Esteri di Tokyo. Abe ha sollecitato Xi sui diritti umani esprimendo preoccupazione per le recenti proteste di Hong Kong. "E' importante avere una Hong Kong libera e aperta che prosperi nel modello 'un Paese, due sistemi", ha detto Abe. Il premier ha ricordato l'importanza di garantire la libertà, i diritti umani, lo stato di diritto e altri valori universali.