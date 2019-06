Le sparano incinta, accusata d'omicidio

NEW YORK, 28 GIU - Le hanno sparato allo stomaco mentre era incinta ed ora è accusata di omicidio per la morte del feto e rischia fino a 20 anni di carcere. E' accaduto in Alabama, che torna così al centro del dibattito negli Stati Uniti sui diritti delle donne incinta dopo aver approvato la legge più stringente degli Stati Uniti sull'aborto.