Huawei: Xi a G20, no a porte chiuse

PECHINO, 28 GIU - Prime scintille tra Usa e Cina in avvio di G20, avendo sullo sfondo Huawei. I Paesi non possono svilupparsi "a porte chiuse - ha detto il presidente Xi Jinping nella prima sessione sulla governance dei prodotti digitali -. Una governance dei dati efficace non dovrebbe solo facilitare l'applicazione dell'analisi di raccolta e il flusso di dati, ma anche rispettare il diritto all'autogestione per tutti i Paesi". Secca la risposta di Donald Trump: c'è necessità di "assicurare resilienza e sicurezza delle nostre reti 5G. Questo è essenziale per la nostra sicurezza e prosperità condivise".