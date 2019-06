Conte, 'Italia rispetta regole Ue

OSAKA, 28 GIU - L'Italia intende rispettare le regole europee finché saranno in vigore, ma anche "contribuire a cambiarle" ed è "pronta a fare la sua parte per "costruire un'Europa più vicina ai cittadini: più forte ed equa". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, in uscita nel giorno di apertura del G20 di Osaka. "Bisogna - ha aggiunto - ridisegnare le regole economiche e sociali della governance europea per garantire un maggiore bilanciamento tra stabilità e crescita e tra riduzione e condivisione dei rischi, in modo da creare le basi per una coesione più forte nelle nostre società".