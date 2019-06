Harry e Meghan in Africa con Archie

LONDRA, 27 GIU - Prima visita ufficiale di famiglia per i duchi di Sussex, Harry e Meghan, chiamati a rappresentare la regina e il governo britannico entro l'anno in un tour africano che li porterà in Sudafrica, uno dei principali Paesi del Commonwealth, dove con la coppia viaggerà anche il piccolo Archie, nato nel maggio scorso. "Il Duca e la Duchessa di Sussex intraprenderanno quest'autunno una visita ufficiale in Sudafrica su richiesta del Foreign Office", si legge in una nota di Buckingham Palace, nella quale si rende noto che Harry farà tappa successivamente in Malawi e Angola, per altre due missioni ufficiali, e compirà una visita di lavoro in Botswana. A confermare la presenza di Archie in Sudafrica sono stati poi gli stessi Harry e Meghan, che sul loro account Instagram hanno ribattezzato l'appuntamento "il primo tour ufficiale come una famiglia".