NEW YORK, 27 GIU - Twitter inizierà a etichettare i cinguettii di influenti membri del governo che infrangono le regole della piattaforma. L'annuncio di Twitter punta a rispondere alle critiche con le quali è accusata di di non aver rimosso alcuni tweet di Donald Trump che sembravano in violazione delle sue regole. E così la piattaforma decide di etichettare con una nota i tweet che violano i suoi standard ma che hanno un interesse pubblico. Gli utenti dovranno aprire la nota per poter accedere al contenuto del tweet. La decisione di Twitter è destinata a finire nel mirino del presidente americano, che più volte ha accusato la piattaforma e la Silicon Valley in generale di "stare con i democratici" e di essere "faziosa". (ANSA).