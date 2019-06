Aereo fuoripista in Siberia, 2 morti

MOSCA, 27 GIU - Due persone sono morte e 31 hanno avuto bisogno di cure mediche in seguito all'atterraggio di emergenza di un aereo An-24 con a bordo 48 persone all'aeroporto di Nizhneangarsk, in Buriazia, in Siberia sud-orientale. I due morti, secondo i media e le autorità locali, sono i piloti dell'aereo. Stando alle prime ricostruzioni, il jet ha oltrepassato la pista, ha colpito una piccola struttura dell'aeroporto e si è incendiato. L'aereo era decollato da Ulan-Ude e sarebbe stato costretto a un atterraggio di emergenza a causa di un problema a un motore.