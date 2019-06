Turchia:nuovo sindaco Istanbul a debutto

ISTANBUL, 27 GIU - Si svolgerà questo pomeriggio alle 18:30 locali (le 17:30 in Italia) la cerimonia di consegna ufficiale del certificato di elezione come sindaco di Istanbul a Ekrem Imamoglu, il candidato dell'opposizione Chp netto vincitore domenica scorsa della ripetizione del voto, dopo l'annullamento della sua prima elezione il 31 marzo. Un folla di migliaia di sostenitori è attesa davanti alla sede del Comune nel palazzo di Sarachane, nel quartiere storico di Fatih, per l'inizio formale della sua seconda esperienza alla guida della megalopoli sul Bosforo, dopo i 18 giorni in cui aveva già occupato quella poltrona tra aprile e maggio, prima dell'annullamento della sua elezione.