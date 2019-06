Siria: ong, raid russo uccide 9 civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 GIU - Nove civili, tra cui due soccorritori, sono rimasti uccisi nel nord-ovest della Siria in raid aerei attribuiti all'aviazione russa contro zone dove operano militari turchi e miliziani anti-regime, tra cui esponenti della galassia qaidista. Lo riferiscono fonti sul terreno a conferma di quanto riportato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Le fonti precisano che il bombardamento è stato condotto su Khan Shaykun, a sud-est di Idlib, capoluogo della martoriata regione da settimane investite da una massiccia offensiva aerea e di terra delle truppe di Damasco e dell'aviazione russa.