Turchia: 47 ergastoli per golpe del 2016

ISTANBUL, 27 GIU - Nuova ondata di condanne a vita in Turchia per il fallito golpe del 15 luglio 2016. Un tribunale di Ankara ha inflitto l'ergastolo a 47 imputati accusati di aver partecipato al colpo di stato attraverso le loro azioni eversive all'accademia militare della capitale turca. Per 19 di loro, la pena sarà quella dell'ergastolo aggravato, una sorta di 41 bis che esclude eventuali misure premiali. Tra i condannati c'è l'allora preside dell'accademia, l'ex brigadiere Kerim Acar. Nel maxi-processo, altri 113 imputati hanno ricevuto condanne da 7 a 15 anni, mentre 94 sono stati assolti.