Trump sulla foto shock:'immagine odiosa'

WASHINGTON, 26 GIU - "Odio quella foto": così Donald Trump commenta lo scatto shock di padre e figlia annegati nel Rio Grande. "Sono i democratici i responsabili, non io", afferma rispondendo ai giornalisti prima di partire per il G20, e ribadendo che se gli avversari politici volessero davvero riformare il sistema di immigrazione non ci sarebbe più gente che cerca di entrare attraverso il Rio Grande.