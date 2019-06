Gb: premier May lascia incarico il 24/7

ROMA, 26 GIU - La premier uscente britannica Theresa May lascerà l'incarico e passerà le consegne al suo successore nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio: lo ha annunciato Downing Street. May affronterà quindi il 24 del mese prossimo il suo ultimo Question Time alla Camera dei Comuni, che il giorno successivo chiuderà per la pausa estiva. Il nome del nuovo leader conservatore (e premier britannico) verrà annunciato martedì 23 luglio, dopo il conteggio dei voti inviati per posta del ballottaggio fra il favorito Boris Johnson e Jeremy Hunt. Ma il vincitore dovrà aspettare un altro giorno prima di essere invitato dalla regina a formare il nuovo governo. "Ci aspettiamo che la transizione al nuovo primo ministro avvenga mercoledì pomeriggio", ha detto il portavoce della May. Dopo il suo ultimo Question Time la May andrà a Buckingham Palace per informare la regina della sua decisione di lasciare l'incarico e solo allora il nuovo leader conservatore sarà invitato a Palazzo per poi recarsi a Downing Street da premier.